黃忠義︰每場要近雙安 挑戰4割不易

黃忠義（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕開打27年的中職，今年有可能首度出現單季4成打擊率紀錄，且不止1人挑戰，曾贏得1次打擊王、2次安打王的前興農牛黃忠義表示，這代表現在的打者成熟度非常優異，真的不容易。

黃忠義表示，想要達成4成打擊率，幾乎每場要有近2支安打，要每場比賽都有安打已不容易，更何況近2支，在漫長的職棒球季中要有這麼穩定的表現，技術和心理都必須非常成熟。

黃忠義表示，要挑戰4成打擊率也要有不容易受傷的良好身體素質，一旦受傷，復出後可能要一段時間才能找回打擊手感。

曾奪1次打擊王 2次安打王

黃忠義曾以生涯最高的打擊率3成54贏得2000年打擊王，他表示，當時拚到3成5以上，已覺得非常困難，最多只在球季開打的1、2個月內曾短暫維持4成，今年打到球季最後1個月，還有王柏融、林泓育和蔣智賢打擊率超過4成，的確令人刮目相看，以前輩的立場，祝福他們都能維持到球季結束，完成他想都沒想過的4成打擊率紀錄。