最貴牛棚又砸鍋 建仔復出再等等

索利亞（美聯社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕因右手二頭肌肌腱發炎，王建民台灣時間9月1日進入15天傷兵名單，皇家原預期他今天復出，總教練尤斯特昨說，建仔暫無法歸隊，但傷勢復元有進展。

王建民8月31日對洋基中繼2局0失分後，因傷缺陣12場比賽，尚不確定何時可離開傷兵，美媒指出，只要他回來，仍是皇家需要的後援戰力。

在大聯盟賽場消失2季後，建仔今年回歸，首度以牛棚投手身分力撐整季，至今出賽38場共投53.1局，繳出6勝0敗、防禦率4.22，這對肩膀兩度動刀、一度離開美職體系的他實屬不易。

只是，皇家昨以4：5連兩天敗給運動家後，在美聯外卡仍落後5場勝差，FanGraphs指皇家晉季後賽機會低到只剩1.2%，且昨役又栽在索利亞，8局上2出局領先1分、得點圈有人時登板，連挨2安遭逆轉，吞本季第7次救援失敗。

索利亞 第7次救援失敗

皇家本季以3年2500萬美元簽回前終結者索利亞，為牛棚最高薪，他卻屢在關鍵時刻砸鍋，再1敗就追平皇家隊史牛棚最多的9敗紀錄，但尤斯特仍說：「如果我對自己選手沒信心，他就不會出現在隊上。」