900場至少雙安 朗神再創紀錄

鈴木一朗（美聯社）

大聯盟第12人

〔記者郭羿婕／綜合報導〕鈴木一朗下個月22日將滿43歲，仍能撐起馬林魚打線，昨單場2安串連攻勢，打擊率仍保持3成04，並完成大聯盟生涯第900場單場至少雙安的比賽，成史上第12人。

在落後2分下，一朗3局上先敲安攻下馬林魚第1分，領軍逆襲，5局上再揮三壘打帶動單局進帳3分，助隊以7：5擊敗勇士，但即使拿到這1勝，馬林魚晉級季後賽機率只剩1%。

一朗旅美生涯累積3027安，位居史上第25位，明年仍有望續待馬林魚，勇士球星坎普也盛讚，每次看到一朗上場，都想說自己肯定無法像他這樣，身手依舊靈活，令人印象深刻，「他擁有偉大的生涯，絕對能再打3到4年。」

身為紀錄製造機，一朗今年完成不少里程碑，馬林魚將於26日凌晨1點在主場為他慶祝3000安，歡慶儀式也在倒數中。