森榮鴻戰巨人三軍 飆153公里火球

台灣培訓隊與巨人隊首戰握手言和。（棒協提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕U23台灣培訓隊昨起展開赴日移地訓練交流賽，施冠宇和陳毅宏單局背靠背全壘打、投手森榮鴻飆出153公里火球，投打表現都優異，但最終以3：3和日本職棒巨人三軍握手言和。

先發呂彥青 4局5K

台灣隊先發投手呂彥青投4局僅被擊出3支安打、送出5次三振且無四死球，僅在首局因隊友失誤丟分，接手的張竣凱、黃子鵬、賴智垣與森榮鴻也繳出好投，其中今年選秀會獲得桃猿青睞但未簽約加盟的森榮鴻，直球均速破150公里，讓在場球探驚呼連連。

森榮鴻說，昨役主要上場調整身手，沒刻意飆球速，反而注重球進壘的角度。呂彥青則說，開場投得較謹慎，球數常陷入落後，教練提醒之後就勇敢攻擊好球帶。