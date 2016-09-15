林書豪疼豪粉 今直播送簽名鞋

林書豪今天早上8點將在臉書直播開放粉絲問答，並將送出簽名鞋。（資料照，美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕籃網隊林書豪為回饋長期支持他的球迷，連續4年舉辦粉絲週活動，今天早上8點，他將在臉書粉絲頁開啟「直播」功能，開放粉絲問答，並預告將送出簽名鞋。

今天是中秋節，人在美國布魯克林的林書豪並不寂寞，有大批粉絲陪伴，他昨預告粉絲週活動後，網友紛紛留言熱烈討論，有人預告他若開直播，應該會吸引10萬人同時在線上觀看，他的粉絲頁按讚數達375萬，要達成並不難。

去年差點進籃網

根據籃網日報網站推文，林書豪去年與黃蜂簽約前，曾婉拒籃網邀約，籃網當時開出1年合約300萬美元（約9540萬台幣）價碼，林書豪並未接受，而是落腳夏洛特。

林書豪接受中國媒體專訪時，談到去年自由球員交易，他坦言，當時願意跟他經紀人談的球隊少之又少，連最低合約也不簽給他，「我才知道自己市場價值那麼低，好像大家都忘記，我可以表現得很好。」

在黃蜂證明身價

經紀人踢到鐵板，林書豪心裡也不是滋味，他表示，在黃蜂時，每當看到那些連機會都不給的球隊，常常一肚子火。

林書豪在黃蜂證明自己，今年未能跟前東家續約，黃蜂教練克里佛表示，林書豪離隊，對他們進攻端影響巨大，新賽季得分點遠不如上季，但他們防守端深具潛力，可望從防守端彌補。