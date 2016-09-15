騎士拚連霸 盼用洛夫換表弟

騎士洛夫再次被點名成為交易籌碼。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕衛冕軍騎士今夏未見太多補強動作，美媒Inquisitr昨指出，騎士打算送出「愛神」洛夫加上T.湯普森，向國王換來脾氣火爆的「表弟」卡森斯與蓋伊，力拚連霸。

騎士拚連霸，相中國王卡森斯。（資料照，美聯社）

上季爭冠失利的勇士，放棄與中鋒柏格特、小前鋒巴恩斯續約，改從自由市場迎來4度例行賽得分王杜蘭特，與柯瑞、K.湯普森、格林組成「四巨頭」，準備在新賽季大顯身手，國際賭盤紛紛轉為看好他們能奪冠，頂著衛冕軍光環的騎士只能屈居第2。

最主要原因是，騎士今夏不僅無出色球員補強，還失去戴拉夫多瓦這名重要板凳戰力，若想在新球季與勇士一較高低，勢必得做出改變，而在克城過得鬱鬱寡歡的洛夫，則再次被點名成為交易籌碼。

騎士相中禁區主宰力十足的卡森斯，他雖是國王多年的核心人物，卻有著難以管教的火爆脾氣，6年來歷經多名教練更迭，壞脾氣始終未見改善。卡森斯上季例行賽出賽65場，就吞下聯盟之最的17次技術犯規，但騎士若能成功網羅這名禁區悍將及具全能身手的蓋伊，整體實力必能再上一層樓，朝冠軍戰邁進。