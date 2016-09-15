WADA被駭 爆包庇大小威用藥

駭客驚爆WADA包庇小威使用禁藥的行為。（資料照，歐新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕疑似來自俄羅斯的匿名駭客近日在網路爆料，世界反禁藥組織（WADA）包庇網壇大、小威廉絲姊妹與體操名將拜爾絲等人使用禁藥，WADA昨澄清，她們都有事先申請治療用途。

WADA：俄國駭客所為

匿名為「夢幻熊」的駭客，在網路散布知名運動員大、小威廉絲、拜爾絲等人機密醫療檔案，WADA昨證實，美國運動員個資遭駭，對方是俄羅斯駭客組織，WADA執行長尼吉對此深感遺憾，他表示，WADA試圖重建對俄羅斯的信任，但都被駭客摧毀了。

俄國總統普廷發言人回應，駭客舉動與俄羅斯政府或是任何特務行動無關。

大威公開譴責駭客公開個人用藥資訊的行為。（資料照，今日美國）

大威批洩個資 為妹澄清

個人用藥資訊遭駭客公開，患有自體免疫性疾病的大威發表聲明譴責，「我非常失望！沒有任何預警或允許，資訊都被看光光。」妹妹小威因受傷服藥，她澄清，完全遵守國際網總規定，事先提出治療用途申請。

拜爾絲表示自己一向遵守禁藥規則。（資料照，路透）

里約奧運勇奪4金、1銅的體操小天后拜爾絲則在推特自清，她因從小患有注意力不足過動症，必須服用相關藥物控制，她強調，自己一向遵守禁藥規則，她也明白這對運動員的重要性。