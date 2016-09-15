亞洲挑戰盃》3箭齊發仍負中 劉錚血戰傷退

劉錚（右）昨面對中國隊拿下19分，卻因受傷提前退場。（取自FIBA官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男籃昨在亞洲挑戰盃碰上高大的中國隊，外線火力消失殆盡，只能在後苦苦追趕，最終以88：93落敗，還傷了頭號大將劉錚，台灣隊以複賽分組第3晉級8強，明天8強戰將對決南韓。

台灣平均身高僅192公分，不及中國的200公分，禁區沒優勢，外線火力還一併消失，全場三分球僅10投中3，比中國的7顆少，是落敗主因。

總教練閻家驊坦言，中國禁區高大，內線有多名近210公分長人，輪流猛吃戴維斯，讓他疲於奔命，隊友外線沒能支援，加上快攻傳球年輕球員仍缺乏經驗，導致輸球。

台灣全隊年紀最大的戴維斯，奮戰34分49秒，遭遇對手長人輪番伺候，絲毫不見疲累，9次出手全數命中，繳出19分、7籃板，而提前受傷退場的劉錚則有19分進帳，另一進攻箭頭周儀翔挹注18分。

明日下午5點半台灣隊將在8強戰上陣，但隊長劉錚昨第4節上籃遭對手犯規後重摔在地，右眉骨隨即爆血，提前退場就醫治療，經初步觀察得縫上10來針，更怕傷口出現腫脹，最壞打算得缺席後續賽事。

閻家驊無奈表示，希望周儀翔能扛起責任，而板凳待命的胡瓏貿、胡凱翔及簡偉儒，也要把握上場的機會，好好表現。