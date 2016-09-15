最後希望 莊吉生單雙打晉8

莊吉生單、雙打都順利晉級8強，是台將僅存希望。（取自ATP官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕中國南昌男網挑戰賽，莊吉生單、雙打同日奏捷都晉8強，中秋節前笑納大禮，也是台將最後希望。

美國轉籍回台的莊吉生，躋身單打第6種子，次輪與日本好手內山靖崇拚得激烈，第4局率先破發搶得首盤。次盤雙方開局互破，一路僵持進入搶7，莊吉生頂住壓力，以6：3、7：6（7：3）射日，將與澳洲第2種子湯普森爭奪準決賽門票。

莊吉生雙打與老將陳迪聯手再出發，首輪7：5、6：2力退克羅埃西亞佩丘提奇／愛沙尼亞鄒普，同樣挺進8強，下一輪將強碰俄國克拉特塞夫／義大利凡尼。單打頭號種子盧彥勳，第2輪與31歲澳洲老將馬托塞維奇陷入苦戰，5：7、6：0、4：6遭逆轉。雙打第3種子謝政鵬／易楚寰首輪出師不利，3：6、5：7不敵日本組合松井俊英／內山靖崇。

日本東京女網賽，莊佳容／烏克蘭邦達蓮珂雖排雙打第2種子，卻以2：6、4：6栽在地主人馬穗積繪莉、加藤未唯拍下，一戰出局。