少棒教練王子燦談金鋒／小三進球隊 一度當逃兵

王子燦（資料照）

王子燦在善化教球以嚴厲著稱，繁重訓練讓當時年紀小的陳金鋒大喊吃不消，一度選擇做棒球逃兵，最終說動陳金鋒的母親羅素慈，才讓他回心轉意，重拾球棒。

陳金鋒（左）、鄭昌明（左二）、楊松弦（右二）、宋肇基（右）等打過中職的球員，以前在善化國小都被前魔鬼教練王子燦（中）操過，打下基礎。（資料照）

說服陳母 讓金鋒重拾球棒

哥哥陳連宏小六就到墨西哥打IBA世界少棒賽，讓小二的陳金鋒看了好生羨慕，某個週日下午他被爸媽帶來看善化練球，王子燦開玩笑說，「金鋒很皮，還爬到樹上去看，就像猴子一樣。」

王子燦問陳金鋒想不想打棒球？得到的答案竟是，「不要，你會打人家的屁股！」童言童語讓王子燦聽了好氣又好笑。到了小三陳金鋒主動加入球隊，不到一個月就因跑步和練習量太重，有天忽然沒來練球，跑回家躲了起來，王子燦急忙趕到陳家找人。

王子燦回憶，陳媽媽很疼兒子，當時她認為陳金鋒不到140公分，和陳連宏國小將近180公分相比，體型差太多了，打棒球很辛苦，原本不打算讓兒子繼續打棒球，於是他對陳媽媽說，「只要金鋒肯回來練球，我不保證會比哥哥厲害，但以後他一定打得不錯。」好說歹說才把陳金鋒勸回球場。

王子燦表示，陳金鋒國小畢業還不到150公分，身材瘦小，但速度快、打擊好又不容易緊張，第一棒就交給他，不過外野守備稍差，所以中外野由守備範圍大的楊松弦來守，他守右外野。

「當時我評估，只要陳金鋒能像哥哥這麼高大，未來絕對不可限量。」王子燦說，陳金鋒打擊有天分，自我要求又高，只擔心他長不高，還好他到了高中長得又高又壯。

王子燦說，陳金鋒個性內向，曾讓他煮了一年大鍋麵給全隊吃，因為大部分小球員都很皮，叫不動，但陳金鋒懂事又聽話，很有責任心。（記者羅志朋）