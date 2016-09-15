青棒教練蕭文勝談金鋒／真大內高手 專注不偷懶

蕭文勝（資料照）

陳連宏身高190公分，陳金鋒183公分，兄弟倆身材高大，過去曾任榮工青棒（中華中學）教練的蕭文勝透露，陳氏兄弟體格壯碩，和父親陳慶源的栽培和遺傳有很大的關係。

兄弟體格壯 源自遺傳食補

蕭文勝說，很久以前他去過陳家拜訪，對於陳慶源粗壯身形感到印象深刻，陳慶源還透露，會弄一些補品和偏方給兩個兒子補身子，也有在溫室栽種木耳，「我想，金鋒打擊爆發力這麼強，多少跟遺傳和食補有關係吧。」

練打量扎實 並非只靠天分

不少人認為陳金鋒打擊這麼好全靠天分，蕭文勝認為，陳金鋒打擊確實有天分，但大部分還是靠苦練，特別是榮工青棒晚上還有打擊練習，陳金鋒從白天打到晚上，練打的量相當扎實，且絕不偷懶，才能有今天成就。

蕭文勝表示，陳金鋒抗壓性強，神經大條又不易怯場，在球場上很專注，所以關鍵時刻總是能為球隊建功，「金鋒是我帶過最強的打者，他家住台南大內，是真正的大內高手。」

蕭文勝說，其實從沒想過陳金鋒能上大聯盟，後來不但上大聯盟，在國際賽也屢建奇功，真的以他為榮，「我期待金鋒也能像葉君璋（同為榮工出身的球員）一樣，未來能當上中職球隊總教練，為棒壇貢獻心力。」

（記者羅志朋）