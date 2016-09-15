青澀金鋒 曾譜芬威情緣

陳金鋒1995年參加IBA世界青棒賽，是他首次造訪芬威球場，不過為了接飛球撞到「綠色怪物」全壘打牆，因傷提前退場。（資料照，今日美國）

陳金鋒在大聯盟待過4季，曾在6座大聯盟球場出賽，雖不包括紅襪主場芬威球場，不過這座百年歷史的球場，對他而言有著特殊意義。

1995年IBA世界青棒賽是陳金鋒高中首度當選國手，那一屆台灣隊有黃欽智、彭政閔、石志偉、楊松弦、鄭兆行和余文彬，實力堅強，比賽地點正是芬威球場。

該屆賽事台灣隊一路殺進決賽，對手是地主美國，擔任先發左外野手的陳金鋒，為了接飛球不慎撞到「綠色怪物」全壘打牆，因傷提前退場，最終台灣隊以0：10慘敗，屈居第二，陳金鋒初次造訪芬威球場畫下不圓滿的句點。

1999年陳金鋒赴美加盟道奇，首年他便以優異成績入選未來之星明星賽，二度造訪芬威球場的他，沒能站在「綠色怪物」前守備，而是擔任先發右外野手、第7棒，3打數敲出1支安打。

這場未來之星明星賽，官方觀戰手冊寫道，「台灣三級棒球很成功，但從未有任何球員上過大聯盟，直到道奇簽下陳金鋒才改觀，他有機會繼野茂英雄和朴贊浩之後，另一位在大聯盟發光發熱的亞洲球星。」3年後，陳金鋒正式躍上大聯盟舞台。（記者羅志朋）