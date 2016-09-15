颱風攪局 鋒哥引退恐遇延賽

陳金鋒引退活動，猿隊特別推出野球英雄展。 （記者林宥辰攝）

可能改主場最終戰舉行

〔記者林宥辰／桃園報導〕陳金鋒引退週本來一連5場比賽，昨首日就因颱風來襲延賽。週末將是引退週活動高潮，週日也將有引退儀式，猿隊副領隊浦韋青希望大家集氣，給鋒哥一個完美儀式。

除了莫蘭蒂，台灣外海還有另一颱風馬勒卡蠢蠢欲動，萬一週末又遇天氣不穩定，引退儀式恐又生變。浦韋青說，萬一週末比賽又無法打成，預計利用補賽週的週末場次，或本季主場比賽最後一戰來舉辦，但也要視鋒哥親友的行程而定。

野球英雄展 重現「鋒」采

桃猿本週主場特別在球場展出「野球英雄展」，陳金鋒國際賽、小聯盟、中職至今球衣、球具，甚至重要的全壘打紀錄和名言錄等，都收藏在此次特展中。

依球團規劃，週日比賽結束後，將幫陳金鋒舉辦引退儀式，今日起也在球場入口大廳，用特展方式重現陳金鋒打球至今30餘年風光歲月。鋒哥小聯盟時期被引退的「43」號球衣、中職至今穿過的La new熊、Lamigo桃猿球衣也都會展出。