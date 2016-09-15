猿又遇延賽 補賽很硬斗

猿獅戰延賽，選手林柏佑等人只能在室內做重訓備戰。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕因莫蘭蒂颱風來襲，桃猿昨主場出戰統一獅賽事宣布延賽，將於10月1日（週六）下午5點再戰。

桃猿下半季戰績僅以千分之3勝率領先義大，且和墊底的統一獅僅3.5場勝差，但補賽週卻面臨魔鬼賽程。

今年補賽場次多，連9月26日週一都得安排賽程，當天猿隊將在洲際球場迎戰中信兄弟，連同9月22日起，猿隊面臨7連戰，休息1天之後接著是3連戰、6連戰，總計22日起18天16戰。

猿隊後援大將林柏佑因闊背肌肉受傷，在二軍休息許久，前天剛升一軍，如今在球隊面臨連續比賽下及時歸隊。他說，遇到不可抗力因素延賽也沒有辦法，身為球員還是得做好心理準備，每場比賽都要準備好上場。他說，以往在小聯盟時，賽程同樣緊湊，適應上應該沒問題。

猿隊補賽週共10場客場，其中還有不少場次間主客場夾雜，往返中部及桃園。王溢正說，下半季投手群身體或多或少都有疲勞，主客場來回舟車勞頓，如何讓身體疲勞儘速恢復就是一大課題。

王柏融只差6支就能追平洋將威納斯保持的中職單季最多安打紀錄，但他也認為，連續出賽場次多，身體反應可能因疲勞變慢，對打者是個考驗。