陽桑肋骨骨折 經紀公司證實

陽岱鋼帶傷上陣近1個月，昨獲所屬經紀公司展逸證實是右胸肋骨骨折。（資料照）

長庚醫師:持續比賽恐血胸

〔記者郭羿婕／台北報導〕日本火腿爭冠時刻，傳出陽岱鋼帶傷上陣近1個月，昨獲所屬經紀公司展逸證實是右胸肋骨骨折，高雄長庚醫院骨科系主任周文毅指出：「若持續比賽，可能會讓傷勢加劇，嚴重者可能合併發生血胸或氣胸，情況會非常嚴重。」

火腿昨戰歐力士，陽岱鋼仍扛先發7棒、中外野手，首打席敲全隊第1安，也是他唯一安打，但歐力士猛攻16安，以11：1大勝；加上軟銀13：0痛擊樂天，軟銀再度要回洋聯首位，火腿落居第2。

火腿仍未公開說明陽岱鋼傷勢，引發隱瞞傷勢的揣測，據了解，陽岱鋼確實多次向球隊反映希望休息，結果卻是繼續上場。

陽曾多次向球隊反映盼休息

展逸經紀人張家銘表示，持續與球隊溝通陽岱鋼的傷勢問題，細節暫不便透露。至於陽岱鋼的想法，張家銘說：「岱鋼沒多說什麼，只要球隊排他上場，以他的個性，上場就會全力以赴。」

展逸並說明，陽岱鋼在8月16日比賽中受傷，9月7日赴醫院檢查為2根肋骨骨折，之後經紀公司取得X光片，向周文毅尋求專業意見，周文毅指陽岱鋼右胸第5、6根肋骨骨折，第7根肋骨也疑似有線性骨折。

周文毅說，骨折後，前4到6週會有明顯疼痛感且影響日常生活，估計需3到4個月後才能接近完全復元可上場，3個月內不宜比賽與激烈訓練。