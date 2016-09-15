帕運4連霸》桌壇維納斯 拚奧運奪牌

「桌壇維納斯」帕提卡在里約帕運奪金，她希望有朝一日能在奧運奪牌。 （中央社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕有「桌壇維納斯」美名的波蘭名將帕提卡（Natalia Partyka），是史上首位能參加奧運及帕運的桌球選手，昨她在帕運女子C10級單打決賽以3：0力退中國選手楊倩，締造4連霸，成為帕運史上最多單打金牌的桌球女將。

右手殘疾仍奮戰不懈

27歲的帕提卡出生右手就有殘疾，但她不願向不幸人生低頭，11歲就參加2000年雪梨帕運，成為當時最年輕的選手；2004年雅典帕運更一舉摘金，成為史上最年輕的金牌得主，開啟了不敗神話。

帕提卡不僅在帕運有驚人成就，在國際桌壇也頗具競爭力，世界排名曾高居48，2008年更首度出征北京奧運，在女團賽事與香港名將帖雅娜上演5局大戰才惜敗，讓她聲名大噪，接下來兩屆奧運，她奮戰不懈的身影仍持續在奧運發光。

已連續3屆叩關奧運

在帕提卡眼中，帕運與奧運並沒太大不同，只是帕運有分級制度，選手依身體狀況分在不同組別。帕提卡是被分在C10級，此級屬於有輕微損傷的運動員。她也強調，帕運和奧運選手沒有不同，每個人都有一樣的目標，都是透過努力練習想要爭取金牌。

帕提卡在帕運締造史無前例的4連霸偉業，而連續3屆叩關奧運，則尚未站上頒獎台，但她樂觀表示，「我知道要贏下奧運並不容易，但即便我只有0.5％的機會，我仍會奮戰下去。只要有機會入選奧運代表隊，一定會出征2020年東京奧運，希望奪下獎牌，完成夢想。」