亞洲盃女排賽》台灣力拚5局 不敵泰國

台灣首戰面對泰國，以2：3飲恨，此役以吳韋華（右）得20分表現最出色，李姿瑩（中）得13分次之。（取自排協臉書）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣隊昨在2016亞洲盃排球錦標賽女子組賽事首戰泰國，以2：3飲恨，今天將出戰伊朗。

亞洲盃於越南永安市點燃戰火，台灣首戰面對泰國，率先取得聽牌，可惜以22：25、25： 23、25：22、13： 25、15：17遭逆轉，此役以吳韋華得20分表現最出色，李姿瑩13分，曾琬羚12分。

執行教練林明輝表示，前3局雙方比數咬得很緊，第4局球員心態有些放鬆，分數被拉開後，他讓主力球員退場調節一下體力，準備力拚第5局。

決勝局對方換上國家隊主力迎戰，林明輝表示，關鍵時刻就差在經驗，很可惜，「但我給球員高度肯定，大家都很拚，也盡力了，相信還是可拚進四強。」

本屆共分兩組，台灣隊和伊朗、泰國和越南在A組，B組有哈薩克、南韓、中國和日本。