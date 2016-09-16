波許「熱」血不退 預告下季復出

波許（法新社資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕熱火前鋒波許昨透過影片親口證實已做好準備，將在新球季繼續為球隊賣命。

32歲的波許是2012、2013年熱火二連霸的功臣之一，但近2季身體出現狀況，去年因肺栓塞缺席大半球季，今年2月又被驗出小腿內有凝血塊，再度高掛免戰牌。

波許不願就此言退，積極進行復健與治療，他說：「我準備好上場打球了！就跟今年5月我的聲明一樣，我持續在做準備上場的工作，且已跟醫療團隊討論過了。」

波許上季就曾與球團商討復出的可能性，希望在使用血液稀釋劑下，能允許他在場上奮戰。而他所提出的辦法是，清晨先使用血液稀釋劑，畢竟比賽都在晚上，稀釋劑成分能趁等待比賽的時間順利排出體外，把場上打球的風險降低，但此想法當時遭隊醫否決。

如今，熱火老闆阿里森都說，希望能在季前訓練營看見波許的身影，顯見球團態度已軟化，使得他在新球季重返戰場的機會提高不少。