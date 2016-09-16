莫蘭蒂強襲╱屋頂掀圍牆垮 國訓災情慘重
2016/09/16 06:00
國訓中心軍校路側圍牆倒塌。（讀者提供）
〔記者卓佳萍／台北報導〕強颱莫蘭蒂重創南台灣，位於高雄左營的國家訓練中心遭強風與豪雨侵襲，國訓中心執行長邱炳坤表示，國訓災情嚴重，球類館部分屋頂遭吹落，損失金額正在估算中，還好人員平安。
國訓中心圍牆倒塌。（讀者提供）
莫蘭蒂帶來強風豪雨，國訓數棵大樹倒塌，壓在圍牆、車棚，不少教練、選手愛車都遭殃，左營區也停電，所幸中心內有民生用發電機。邱炳坤表示，餐廳供膳不能中斷，前一天讓廚工留宿，沒讓選手、教練餓肚子。
設備損失仍在統計，邱炳坤表示，要等積水完全退去才能確定，所幸貴重儀器都沒有損壞。
莫蘭蒂剛走，中颱馬勒卡接力報到，邱炳坤表示，國訓中心有一套防颱計畫，氣象局一發布海上颱風警報，他們會啟動相關機制，開始堆沙包、木板等防颱措施。
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