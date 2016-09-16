他們這樣說鋒／他沒誆我 真的是怪物

鄭兆行（資料照）

1995年IBA世青賽鄭兆行首度當選國手，與陳金鋒並肩作戰，回顧往事依然歷歷在目。

鄭兆行回憶，當年全隊先去多倫多打邀請賽，並在藍鳥主場Skydome（2005年更名Rogers Centre）看大聯盟比賽，「陳金鋒一直向隊友介紹這座巨蛋，還知道兩年前卡特在世界大賽轟全壘打建功，真是厲害。」

後來台灣隊一路打進在芬威球場進行的冠軍戰，陳金鋒就很興奮地說，「芬威球場有綠色怪物喔。」

鄭兆行還在納悶，「怪物就怪物，還有什麼綠色的怪物？」等到踏進球場往左外野高牆走去，才驚呼，「哇，好壯觀，真的是怪物。」

鄭兆行說，那年世青賽陳金鋒很想拿一座明星外野手獎，可惜事與願違，反倒是彭政閔拿到明星三壘手獎，「從以前到現在金鋒都沒變，跟不熟的人互動就還好，跟熟的人就愛開玩笑。」（記者羅志朋）