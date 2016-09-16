他們這樣說鋒／集簽名球 緣起小球僮

林益全（資料照）

從18年前的球僮，到後來能與心目中的大明星同場較勁，甚至當隊友，「神全」林益全用很特別的方式，向「台灣鋒砲」陳金鋒致敬。

1998年陳金鋒入選曼谷亞運國手，行前台灣隊在台南球場打熱身賽，當時就讀民德國中的林益全就在場邊當球僮。

比賽結束林益全怯生生拿一顆球給陳金鋒簽，只見他酷酷地簽完然後離開，林益全笑說，「鋒哥幫我簽過幾顆球，只有這一顆字體最標準。」

後來在培訓隊及2007年世界盃，林益全兩度和陳金鋒當隊友，拿球給鋒哥簽名成了同隊福利，「98年亞運鋒哥不算出名，幾年後成了大明星，決定開始蒐集簽名球。」

進職棒後只要兩人在明星賽同隊，林益全就不會放過機會，至今已累計6顆，現由林媽媽保管。

林益全表示，以前台灣棒球正值低迷，陳金鋒吃苦耐勞和永不放棄的精神，給後輩努力打球的動力，他把鋒哥當作標竿，以蒐集簽名球的方式向他致敬。（記者羅志朋）