陳金鋒狂 你我「曾經瘋狂」

搖滾樂團滅火器創作《曾經瘋狂》。（取自滅火器 Fire EX.臉書專頁）

「我們會一直一直記得你曾站在前方，Goodbye Goodbye那曾經瘋狂，因為你而學會了夢想…」「永遠的台灣隊長」陳金鋒18日引退，搖滾樂團滅火器創作專屬鋒哥的歌曲《曾經瘋狂》，傳達了球迷的不捨與祝福，樂團在引退賽當天也將到場獻唱。

《曾經瘋狂》歌詞節錄：

曾經瘋狂 你專注的模樣

眼神中 純粹的信仰

無懼地 看著遠方

帶領著 我們的渴望

一次又一次 飛越重重高牆

曾經瘋狂 你執著的模樣

當你踏上遠方的戰場

電視裡加州的陽光

把黑夜點亮

沸騰的靈魂 也跟著你發燙

我們會一直一直記得你曾站在前方

紅土上白色的框永遠收藏你的步伐

Goodbye Goodbye那曾經瘋狂

因為你而 學會了夢想

時間是一首平淡的歌 它誠實地唱

是你讓旋律起了變化 而留下嚮往

Goodbye Goodbye 我們繼續瘋狂

在你踏過的球場上 繼續發光

依舊瘋狂 你堅持的模樣

你扛起時代的肩膀

這些年 傷了又傷

卻從不曾絕望

期待著每次上場 你會很棒

再次帶我飛翔

夢想不能只是想像

感謝你拚了命去闖

炸裂了迷惘

讓人們瘋狂 Oh~ Yeah

我們會一直一直記得你曾站在前方

Goodbye 我們將永遠瘋狂

就算有天你不再上場

完整影片請見：https://www.facebook.com/FireEX/videos/10154422210500539/