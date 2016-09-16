岩隈喜收16勝 差2勝平松坂紀錄

水手岩隈久志本季第16勝創個人新高。（美聯社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕今年大聯盟「亞洲一哥」非岩隈久志莫屬，昨對天使再繳6.1局失1分優質先發，率水手2：1贏得8連勝，岩隈抱回本季第16勝創個人新高，大聯盟生涯累積63勝為現役亞投第2、史上亞投第5，現役僅落後王建民的68勝。

王建民2006、2007年連2季奪19勝，至今仍是大聯盟亞投單季最多勝，依輪值推算，岩隈本季最多剩3場先發，追平建仔紀錄不是沒機會，但更近的目標是松坂大輔，松坂2008年在紅襪拿18勝，締造大聯盟日籍投手單季最多勝，將是岩隈下一個挑戰。

岩隈2012年旅美至今都效力水手，2014年進帳15勝（9敗）為大聯盟生涯最佳，昨已突破自己，水手晉級季後賽也越來越有希望。35歲的岩隈說：「16勝是新里程碑，對我是重大成就，但也靠全隊力量贏球，我們防守非常出色。」

水手開季至今用過13名先發投手，僅岩隈固定輪值，出賽30場共投186局，是他繼2013年219.2局之後最多，教頭瑟維斯說：「他是我們整季最穩定的投手，每5天登板1次，給我們贏球機會，隊友都很尊敬他。」水手距美聯外卡第2的藍鳥僅1.5場勝差，仍有望拚季後賽，岩隈功勞不小。