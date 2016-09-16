帕運桌球男團贏了 今夜乒首金

里約帕運桌球男子團體賽，程銘志（右）與林晏弘（左）聯手闖進決賽。（中央社）

將與南韓對決

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣桌球在里約帕運傳回捷報！程銘志、林晏弘於台灣時間今天凌晨，在C4-5級的男團準決賽以2：0解決土耳其，今晚9點將與南韓爭取本屆代表團首金。

程銘志、林晏弘在C5級男單皆於8強止步，但兩人並未因此洩氣，改攜手再戰雙打賽事。昨八強戰與法國狹路相逢，第1點雙打順利拿下，第2點程銘志克服0：2落後，連趕3局，台灣以直落二晉級。

昨晚11點開打的四強戰，程銘志／林晏弘在首點雙打以3：1拿下；第2點程銘志首局先以9：11落敗，次局則以11：9扳回一城，但第3局以7：11丟掉，後兩局程銘志頂住壓力，以11：9、11：3逆轉奪勝，這也是台灣隊繼2000年雪梨奧運後，再次進軍男團金牌戰。

程銘志8歲開始接觸桌球，曾是青少年國手，但5年前一場無情的車禍，被迫接受左腳截肢的殘酷事實，一度讓他陷入無盡深淵。而2014年仁川亞帕運，他以身障選手身分參賽，成功贏得銅牌，讓他對自己更有信心。

至於雪梨帕運贏得男團銀牌的林晏弘，因身障的關係，從未進到校隊增進實力，但靠著模仿校隊選手動作，無師自通，如今已是帕運5朝元老。

法國曾在2004、2012年讓我與銅牌失之交臂，這回程銘志、林晏弘快意復仇，兩人很感謝教練在生活與訓練上辛苦地付出，會繼續努力，不辜負教練與整個團隊的辛勞。

教練蔡貴蘭說：「感謝所有團隊辛苦地排除萬難配合訓練，成功不是靠一個人，而是整個團隊，希望能為台灣贏得佳績，報答國人對我們的支持。」