《Evian錦標賽》中秋夜打得不錯 妮妮69桿作收

李旻（裙襬搖搖提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣名將曾雅妮昨在中秋夜打出佳績，於女子五大賽最後一役Evian錦標賽第1回合繳出低於標準桿2桿的69桿，至截稿時暫並列第11。

龔怡萍（資料照）

曾雅妮從第10洞出發，開賽第1桿就拉到右邊出界，苦吞雙柏忌，所幸她及時穩定心情，賺回5個小鳥，只多打1個柏忌。她說：「自己在第1洞開球的心情沒辦法克服吧，例行預擊動作都很正常，正式站上去打，節奏都非常快。」

曾雅妮（裙襬搖搖提供）

曾雅妮告訴自己把心靜下來，接著第11洞開球左拉，球打到樹反彈回球道，幸運的一球剩200碼，妮妮拿4號鐵桿打上果嶺，2推進洞保Par，她說：「這洞之後，感覺慢慢回來了。」

暫居領先的是南韓田仁智，她前兩次參加這場大賽表現不佳，一次被淘汰、另一次並列65。昨天她的鐵桿和推桿都打得很好，球場難度雖高，她還是抓下8個博蒂，締造完美的63桿。

南韓名將柳蕭然以66桿居第2，韓裔美籍的珍妮佛‧宋、南韓高真榮都是68桿。

還在奮戰的韓裔美籍朴安妮，打完15洞抓下1個老鷹和4個博蒂，低於標準桿6桿；韓巡賽大物朴城炫前11洞結束，已來到低於標準桿5桿；競逐今年「阿妮卡大賽獎」的泰國艾莉雅，花了73桿；球后高寶璟打完12洞，維持平盤。

台灣女將李旻只打出76桿，龔怡萍打完10洞，全都是平標準桿。