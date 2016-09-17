亞洲挑戰盃》戴維斯仍扮要角 換血業障重

戴維斯以老將之姿繳出平均19.2分與10.5籃板的成績，可惜獨木難撐大廈。（取自FIBA官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2013年台灣男籃迎來首位歸化球員戴維斯，就算面臨年紀漸增與椎間盤傷勢等隱憂，今年瓊斯盃仍用亮眼表現，再獲籃協一紙1+1合約，續當「新台灣人」，這回亞洲挑戰盃的表現依舊是陣中最穩定，上場時間更冠居全隊。

本屆亞洲挑戰盃各國都派出年輕小將出來迎戰，台灣同樣打著「換血」旗幟出征，總教練閻家驊仍只敢讓戴維斯坐鎮禁區，導致平均上場時間高達33.9分鐘，他也不負眾望繳出19.2分與10.5籃板的優質成績。

閻家驊坦言，禁區球員就屬戴維斯最穩定，加上擁有豐富經驗，成為陣中最懂得贏球方式的球員，但連日征戰，確實也讓他體力有所下滑。

只是，戴維斯已是33歲老將，整個身體狀況已不如3年前在菲律賓亞錦賽理想，這屆挑戰盃更呈現出一種獨木難撐大廈的悲壯感，因為其餘禁區成員李德威、林郅為與周伯勳，3人平均上場時間僅6.5分鐘，場上表現更是乏善可陳。

戴維斯合約預計在2018年印尼亞運結束，台灣男籃得盼其餘本土長人趕緊成長，在未來做出更多貢獻，一同與戴維斯守護禁區，否則如此長時間操戴維斯，若不幸在亞運期間受傷，後果恐不堪設想。