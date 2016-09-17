超級英雄林書豪 綠巨人浩克聽他的

林書豪化身超級英雄，年底將登上漫威「綠巨人浩克」畫刊。（取自網路）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕NBA台裔後衛林書豪將化身超級英雄角色，預計年底登上漫威「綠巨人浩克」畫刊，過去僅喬丹、布萊恩等NBA巨星曾出現在英雄漫畫，林書豪透露，他很期待最後成果。

韓裔畫家朴葛瑞格表示，「林來瘋」時期，他住在紐約，深受林書豪啟發，後來積極與林書豪團隊聯繫，豪小子回應，他很有興趣，而且主角韓裔美籍男孩髮型跟他雷同。「我很榮幸可以參與這部漫畫，這是一個很酷的合作，另外，漫威致力於將多元性主題融入超級英雄，這真的很棒。」林書豪大讚這次合作契機。

漫威公司主編阿隆索曾在紐約見證「林來瘋」，他回想當時麥迪遜花園廣場畫面，看到林書豪以亞裔球員身分，主宰戰局，這是前所未見的場景，「我很興奮林書豪加入這部新版浩克。」這本名為「超讚浩克」（暫譯）畫刊預計在12月出版。

林書豪近日接連有跨界合作案，他先前跟華語樂壇天王周杰倫合作演出MV「土耳其冰淇淋」，近期又與漫威公司合作，球迷年底可以期待林書豪與超級英雄在漫畫上互動，豪小子可望擔任浩克的人生導師，幫助主角尋找人生方向。