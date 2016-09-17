運動畫刊百大球星 詹皇4連霸

美國《運動畫刊》百大球星前10名，「大帝」詹姆斯連4年高居榜首。（資料照，法新社）

美國《運動畫刊》NBA百大球星前10名

〔記者林岳甫／綜合報導〕美國《運動畫刊》昨公布現役百大球星前10名，上季率騎士奪冠的「大帝」詹姆斯連4年高居榜首，今夏轉戰勇士拚冠軍的杜蘭特居次，至於連2季例行賽MVP柯瑞則排名第3。

詹姆斯能在百大球星締造4連霸，全因他在上季總冠軍賽的驚人表現，當騎士深陷1：3落後，他後3戰平均繳出36.3分、11.7籃板與9.7助攻。且攤開整個總冠軍賽表現來看，詹姆斯的得分、籃板、助攻、抄截、阻攻皆為2隊之最，證明其身手全面，更是騎士成功逆轉戰局，贏得總冠軍的頭號功臣。

詹姆斯在《運動畫刊》百大球星名列第1。（資料照，美聯社）

杜蘭特名列百大球星第2，新球季將著勇士戰袍。（資料照，美聯社）

柯瑞在《運動畫刊》百大球星小升1名，來到第3。（資料照，法新社）

排名第2的杜蘭特，上季例行賽平均28.2分、8.2籃板與5助攻，但雷霆在西部冠軍賽，擁有3：1領先的絕對優勢下，竟慘遭勇士超車，讓他無緣總冠軍賽，今夏直接拋出震撼彈，決定轉投勇士，與柯瑞、K.湯普森與D.格林組成「4巨頭」，力拚總冠軍。

杜蘭特贏柯瑞 勇士最開心

其實，杜蘭特與柯瑞的進攻表現在伯仲之間，但《運動畫刊》認為，杜蘭特防守端影響力更勝柯瑞，讓他得以在球星排行榜勝過柯瑞。

看見這份名單，最開心的一定是勇士高層，因為新賽季將擁有百大球星分居2、3名的杜蘭特與柯瑞，加上第13名的D.格林與第19名的K.湯普森，若能產生良好的化學效應，勇士將是各隊懼怕的超級強隊，也有機會連3季邁入總冠軍賽。