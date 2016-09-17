日本LPGA》後9洞僅30桿 盧曉晴居第3

盧曉晴第1回合打出8個博蒂、1個柏忌的65桿，暫居第3。（資料照，記者趙新天攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕總獎金8000萬日圓（約2482萬台幣）的第47屆滿心服飾東海女子菁英賽，昨天在愛知縣開賽，台灣女將盧曉晴第1回合打出8個博蒂、1個柏忌的65桿，暫居第3。

上週在北海道衛冕大賽冠軍未果，盧曉晴很快地把失望的心情拋在腦後，昨天在東海女子菁英賽首回合打出好成績，雖然前10洞她只打下2隻小鳥、1個柏忌，但最後8洞賺了6桿，尤其最後4洞連續博蒂漂亮收尾，讓她的排名一直往上升。後9洞只花30桿，追平個人最佳紀錄。

目前暫時並列領先的是日本選手成田美壽壽和南韓全美貞，2人都繳出64桿。打出9鳥、1柏忌的成田美壽壽表示，這週的果嶺草種和北海道的不太一樣，但是她調整了一下推桿姿勢，下半身再往下坐一點點，下盤穩固讓她推桿十分穩定。

同場出賽的台灣女將姚宣榆，靠最後4洞賺進2桿，以69桿完賽，暫時並列17名。打出70桿的蔡佩穎並列28名，劉依貞花了73桿，並列67名。