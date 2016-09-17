恰基連線 賞獅5連敗

兄弟最後8：7擊敗統一，彭政閔和隊友擊掌慶賀。 （記者廖振輝攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕如同應援曲「恰吉」（Charge），中信昨戰獅隊關鍵時刻也有「恰基連線」，8局下2出局，重回四番的彭政閔敲安助隊進佔得點圈，5棒許基宏補上關鍵安打，攻下超前分，率隊8：7險勝，賞給獅隊5連敗。

兄弟象許基宏三局下揮出陽春砲，回到休息區後反手和隊友擊掌慶賀。（記者廖振輝攝）

彭政閔連10場安打

林智勝、蔣智賢暫掛傷號，彭政閔回到熟悉的第4棒，繳3安1打點、外加1次盜壘成功，寫下連10場安打，近況不俗，雖他本季扛四番機會不多，僅25打數，但打擊率高達4成，還貢獻6打點。

「其實每棒都一樣，現在感覺都不錯，不會特別想這些。」恰恰說，現階段身體狀況、心情調適得不錯，只想好好享受比賽，做好該做的事，沒有一定要打第幾棒。

許基宏關鍵安致勝

傷癒復出的許基宏也把握機會建功，第3局敲追平陽春砲後，兄弟討回領先，8局上再被潘彥廷生涯首轟扳平，許基宏隨即在8局下棒打王鏡銘的直球，敲致勝安，他說：「原本設定抓變化球，但因球數已不利，就憑感覺打。」

兩隊互咬狂敲26安

兩隊在颱風夜猛敲26安，許基宏感受到彼此的鬥志，「咬來咬去的，沒人想放棄，打得很激烈。」兄弟1分險勝，讓潘彥廷8局上代打2分砲成空響，也讓後援2局失2分的鄭凱文摘第9勝，終止對獅3連敗。

許基宏獲選單場MVP，本季推進到12轟，但之前屢因傷下二軍，他說：「已經浪費好幾個月，今年全壘打數起碼要超越去年的13轟，才代表有進步，我會努力去打，更重要的是健康出賽。」受颱風影響，北北基今停班停課，今晚新莊獅象戰延至明天原場地進行雙重賽。