恰恰還想打 合約受矚目

獅象大戰，兄弟彭政閔一局下敲出一分打點安打。（記者廖振輝攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕從小打球到現在，陳金鋒與彭政閔的深厚交情不言而喻，兩人都是中職指標、國家英雄、台灣隊長，在鋒砲成絕響後，38歲恰恰動態最受矚目，他不諱言還想繼續打，而中信如何重談合約，將是季後最大焦點。

彭政閔2011年季後與兄弟簽下5年球員約，附帶5年教練約，今年球員約滿，但恰恰續當選手的心意明朗，6月14日達成生涯1700安後，他還有未竟的目標，就是2000安、200轟、200盜，現僅盜壘成功累積219次達陣，前兩項各差249安、19轟，他還想拚。

中信有望爭冠，彭政閔當前心思都放在比賽上。至於球團是否會與他換約？中信領隊楊培宏說，球季結束再和恰恰談，「要考慮他個人意願，還有他對球隊的幫助、球迷的感受。」

從兄弟象到中信兄弟，彭政閔黃衫一穿就是16年，自2001年以選秀狀元之姿加盟開始，他就是不可或缺的主力、象隊二度3連霸的關鍵人物，2003至05年更完成史無前例的打擊王3連霸。

直到今年明星賽，恰恰還能連12年贏得人氣王，且生涯16季年年穩定保持3成以上打擊率、4成以上上壘率，皆是難以超越的紀錄，在台灣隊也屢次展現「火星恰」威力，有其難以取代的地位。

本季是鋒恰最後一次以選手身分合體，兩人都被退休問題「糾纏」，日前為聯手代言的洗髮產品拍攝快問快答短片，當恰恰問到最不想被採訪的問題，陳金鋒毫不猶豫回答：「什麼時候退休？」恰恰也笑說：「我也回答得很累。」