30轟差一步 林智勝掛傷號

林智勝（資料照）

〔記者郭羿婕／新北報導〕中職全壘打王競爭白熱化，蔣智賢、林智勝各以30轟、29轟暫居前兩位，卻相繼掛傷號，倒是挑戰3連霸的高國輝急起直追，近1週敲3發，已衝上28轟。昨因傷未先發的林智勝也說，高國輝近況好，且義大氣勢正強，「國輝應該又會是全壘打王吧？」

林智勝去年締造中職首次333（3成打擊率、30轟、30盜）紀錄，今年距30轟也只差一步，就能讓中信成為中職史上首支單季擁有2名30轟打者的球隊，只是，全壘打熄火逾半個月，大師兄也有點急了。

「因為很想快點達成30轟，最近揮棒太急，一急就自亂陣腳，休息沉澱一下也好，打出來應該就會放鬆些。」林智勝前次開轟已是8月28日，昨又因右手食指腫脹未先發，只能盡力而為，「還是希望趕快把狀況調好，準備迎接季後賽。」

今年改披黃衫，林智勝難免有想幫新東家奪冠的責任，但他也說：「順其自然啦，太刻意會給自己太大壓力。」蔣智賢則因肩膀不適，前天已下二軍休養。

林智勝8月14日在台中洲際球場不慎撞到休息室置物櫃，傷及頭部縫3針，儘管他說不影響比賽，卻覺得記性變差，「容易忘東忘西，之後會再去檢查。」