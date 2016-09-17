台維斯盃》小胖受挫 李冠毅建功

菜鳥李冠毅小兵立功，台維斯盃亞／大區第2級決賽助我國第2點扳平地主泰國。（網協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台維斯盃亞洲／大洋洲區第2級決賽，寶島軍團遠征泰國踢館，首點單打「小胖」楊宗樺意外受挫，6：7（6：8）、4：6、1：6不敵世界排名千席外的瓦奇拉馬諾翁 ，所幸第2點接棒的菜鳥李冠毅小兵立功扳回一城，今日關鍵第3點雙打由洪睿晨／王介甫挑大樑，準備力抗客場劣勢超前聽牌。

25歲的楊宗樺，現全球男單排行447，遠較東道主對手來得高，不過開路台將表現失常，連3盤開局都先遭破發，尤其首盤搶7失手，氣勢每況愈下，無路可退的第3盤，「小胖」又意外連丟6局，終讓地主黑馬直落3搶下首點。

儘管「小胖」出師不利，台維斯盃初體驗的李冠毅接手卻沒漏氣，暫居504席的寶島新血輪，臨場展現初生之犢不畏虎的企圖心，一路壓制987名的伊薩羅，尤其7：6（7：3）、5：0領先時，對手因傷棄賽，更讓我國提前贏得第2點，首日雙方形成1：1平手。台維斯盃採5點3勝制，今雙打我國隊長暫定洪睿晨／王介甫把關，挑戰實力堅強的地主「酸菜兄弟 」拉提瓦塔納組合，預料有番硬仗。