南昌挑戰賽》莊吉生4強止步 無緣爭冠

旅美台將莊吉生不敵南韓第4種子「眼鏡俠」鄭泫，南昌男網挑戰賽四強止步。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金7.5萬美元（約239萬台幣）加住宿的中國南昌男網挑戰賽，旅美台將莊吉生單、雙打連趕3場，其中單打先勝後敗不敵「韓流」，最終3：6、4：6栽在南韓第4種子「眼鏡俠」鄭泫拍下，4強止步無緣更上層樓問鼎金盃。

美國轉籍回台的莊吉生，目前世界男單排名153，也是本站倖存唯一台將。昨日中午補賽他沒浪費次盤5：2聽牌優勢，先挾7：6（7：4）、6：3爆冷氣走澳洲第2種子湯普森，3連勝笑納遲來的4強門票。可惜晚間準決賽，趕場的Jason踢到鐵板，面對年僅20歲的高麗悍將，開賽雙方上演「互破大戰」，莊吉生雖2度攻破鄭泫的發球局，卻也被年輕對手3度回破，首盤拱手讓人。次盤莊吉生全力反撲，第3局又遭鄭泫底線強抽破發，再度陷入挨打被動，最終Jason接發球回擊出界，鏖戰1小時20分鐘直落2告負。

稍晚莊吉生／陳迪雙打準決賽再上陣，也以5：7、6：7（2：7）不敵地主吳迪／張之臻，結束行程的莊、陳都將飛回高雄，參與即將登場的海碩男網挑戰賽。