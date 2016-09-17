U23台灣培訓隊 赴日交流首勝

台灣隊開路先鋒黃敬瑋首局首打席全壘打。（棒協提供）

〔記者石毓琪／綜合報導〕赴日移地訓練的U23台灣培訓隊，昨天一掃前戰被完封的陰霾，在黃敬瑋、吳柏毅都有單場雙安外帶全壘打的表現下，4：3擊敗讀賣巨人二軍奪交流賽首勝。

台灣隊先發投手黃恩賜4局只被敲3安飆4K，失掉的1分是岡本和真擊出的陽春砲，但台灣隊火力不落人後，黃敬瑋首局首打席全壘打，施冠宇、陳重羽接連安打，首局取得2分領先，5局下吳柏毅開轟再起攻勢，牛棚投手也齊力守下，最後森榮鴻關門，終場1分差帶走勝利。

開路先鋒黃敬瑋4支2含提振士氣的全壘打，他表示，一直把球跟好，調整自己的節奏，「來到日本發現這邊的投手球速都很快，而且變化球都很準，就是努力把自己該做的做好，也把握機會學習與不同類型的投手對戰來累積經驗，希望能一直保持下去。」

首勝開張後，台灣隊交流賽目前1勝1敗1和，今將前往仙台和旅日好手宋家豪效力的樂天進行4連戰。