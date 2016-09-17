9局下轟5分 紅襪逆轉勝洋基

畢坦西斯9局下救援遭到拉米瑞茲砲擊。 （美聯社）

〔記者黃照敦／綜合報導〕紅襪對壘洋基絕無冷場，昨天紅襪在9局下2出局後強攻5分，以7：5大逆轉洋基，被媒體列為本季最精彩的比賽。

歐提茲在8局下敲出陽春砲，回壘時與隊友慶祝。(歐新社)

老爹關鍵安串連攻勢

田中將大主投7局僅失1分，雖無緣第14勝，但防禦率是美聯最佳。（今日美國）

洋基在9局下還以5：2領先，紅襪展開反攻，洋基連換2個投手，總教練吉拉迪最後逼不得已讓連續兩晚出賽的終結者畢坦西斯登板，面對首棒佩卓亞投出保送，「老爹」歐提茲、貝茲2出局後都敲出一分打點安打，追成4：5，最後再靠拉米瑞茲敲出再見3分砲終結比賽。

拉米瑞茲在兩人在壘的情況下，鎖定直球一棒將球轟出外野大牆。（法新社）

「我就是要把球打到月球上，所以一直鎖定直球。」拉米瑞茲說，當時2出局2人在壘，落後1分，全力揮擊是他的唯一目標。畢坦西斯在1好3壞時，飆出99.3英里（約160公里）的速球，拉米瑞茲一棒將它送上芬威球場的左中外野看台，生涯第2支再見轟。

洋基不僅在2007年9月28日以來，第一次在9局、2出局領先3分還輸球，也使得洋基競爭本季美聯外卡相當不利，已落後金鶯、藍鳥3場。

拉米瑞茲轟再見3分砲

畢坦西斯說︰「這是令人沮喪的結果，這不是我們要的，我沒有幫到忙，我們得忘記，好好面對下一場。」吉拉迪也說，「我們沒有守住最後一局的領先，輸這一場真的很傷，必須趕快討回來。」

田中好投7局無緣奪勝

洋基田中將大先發7局零K被敲4安僅失1分，可惜無緣摘下本季第14勝，防禦率降到2.97，是美聯先發投手最佳。

紅襪歐提茲展現價值，8局下先敲出陽春砲，本季第34轟，生涯537轟，超越前洋基名將曼托，獨居大聯盟史上第17名。歐提茲9局下再敲關鍵安打串連攻勢，讓紅襪起死回生，目前在美聯東區領先2場。