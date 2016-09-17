巨人幫一把 小熊稱霸國聯中區

昨天有機會拿下中區王座，小熊全隊氣氛相當好。 （法新社）

〔記者黃照敦／綜合報導〕小熊昨以4：5敗給釀酒人，未能在自家球迷前自力封王，但沒多久紅雀於舊金山以2：6敗給巨人，讓小熊魔術數字歸零，提前以93勝53敗，0.637勝率，繼2008年之後再度稱霸國聯中區，也成為大聯盟本季最早出現的分區冠軍。

此戰前4局雙方打成3：3，釀酒人在7局上攻進2分，小熊雖然8局下追回1分，但最後無力逆轉。沒能自力封王，總教練梅登說︰「這只是第一步！」他也沒等紅雀打完就離開球場。小熊更大的目標是邁向世界大賽，因為1908年奪冠後就沒有再嚐世界大賽冠軍滋味。

提早封王 今辦趴慶祝

小熊最近2007、2008年的2次分區封王，都在季後賽首輪國聯分區賽分別被響尾蛇和道奇以3：0橫掃，因此今年提早封王全隊都不敢大意，希望儘早準備季後賽能走得更遠。小熊預計今和釀酒人賽後再舉行封王趴，和地主球迷分享喜悅。

小熊開季就打出奪冠氣勢，戰績長紅，先發投手阿里耶塔、萊斯特和韓德瑞克斯整季展現塞揚身手，布萊恩、瑞佐、羅素都有優異攻守表現，今年加盟的海沃德、索布里斯特讓打線如虎添翼，加上鬼才教頭梅登運籌帷幄，讓小熊領先排名第2的紅雀多達17場勝差。