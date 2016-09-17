老書記官帶頭乒 帕運桌團銀了

里約帕運男子桌球團體金牌戰，台灣隊林晏弘（右）與程銘志力拚強敵南韓，仍以一︰二落敗。（中央社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣桌球男團昨在里約帕運C4-5級決賽碰上強敵南韓，可惜以一︰二落敗，與金牌擦肩而過，但這面銀牌是我國自二○○四年雅典帕運女團奪銀後，再次於桌球項目得牌。

十二年來帕運桌球首牌

帕運團體賽為三搶二賽制，首點雙打程銘志／林晏弘以一︰三敗下陣來，第二點單打由世界排名第三的程銘志出賽，他以十一︰八、十一︰七、九︰十一、十一︰五力退對手，可惜第三點林晏弘以直落三輸掉比賽。

已是帕運五朝元老的林晏弘，原擔任台中地檢署書記官，二○一五年退休後，讓他得以心無旁騖練球，備戰各項賽事。但今年五月遠征斯洛維尼亞參加公開賽，林晏弘還出現受傷的意外狀況；程銘志在備戰期間也有傷勢問題纏身，殘總會長賴復寰更認為，此行要奪牌有很高的難度。

五朝元老林晏弘第二銀

只是這些小挫折並未降低兩位好手的鬥志，一路過關斬將，成功站上頒獎台，銀牌也追平隊史最佳紀錄。林晏弘坦言，台灣環境不如其他國家，用業餘模式訓練要力拚用職業方式訓練的國外對手，相當難以抗衡，但他仍很開心能拿到這面珍貴的獎牌，這是他個人第二面帕運銀牌，上一面是在二○○○年的雪梨帕運。

教練蔡貴蘭表示，「這次能奪牌，真的非常感謝所有教練、選手與培訓員，大家是都很辛苦地訓練。已經兩屆帕運沒有桌球獎牌進帳，此行團隊只求奪牌，這次能拚進金牌戰，大家都知道成功不是靠一個人，而是整個團隊，很謝謝國人對我們的支持與鼓勵。」

台灣在里約帕運已拿下一銀、一銅，與上屆倫敦帕奧的一銀、二銅仍有差距，目前參賽的十三位選手中，僅剩女子標槍劉雅婷尚未出賽，她將於台灣時間週日清晨六點四十一分登場。