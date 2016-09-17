台中喊辦二○二六亞運 亞奧會不知情

〔記者卓佳萍、黃鐘山／綜合報導〕台中市政府上月提出全力爭取二○二六年亞運在台中舉辦，根據外電報導，亞奧會預計在九月二十五日召開會員大會，決定二○二六年亞運主辦城市，目前僅收到日本愛知縣聯合名古屋市投標，台中市並不在其中。

僅收到日本投標

亞奧會去年宣布，二○二二年亞運主辦權由中國杭州得標，當時新北市政府提出申辦，卻因比賽時間提前及更改申辦時程，「我方未收到訊息」，導致新北市無緣申辦亞運。

根據奧林匹克二○二○改革議題，也適用於各州奧林匹克理事會，其中一項重新塑造奧運申辦方式，由「申請」轉為「邀請」，允許多國或多地區聯合主辦奧運。日本愛知縣政府日前拜訪日本奧會，提出將與首府名古屋市聯合承辦二○二六年亞運，也獲得日本奧會支持，這項合作也符合最新改革章程。

台中市府指出，按照往例，二○二六年亞運主辦權將於二○一九年決定，近日接獲訊息，未來亞奧運等國際綜合性重大賽會，將由「申請制」改為「徵詢邀請制」，不再循往例公告二○二六年亞運申辦程序，台中若因此未能成為二○二六年亞運的主辦城市，市府將持續爭取二○三○年亞運主辦權。

台中市將於二○一九年舉辦「東亞青年運動會」，這是台灣首次舉辦奧林匹克體系的國際性綜合運動會，因此，台中市府原先希望以東亞青奧為基礎，循相同的奧運體制，進一步爭取未來亞洲運動會主辦權。

中華奧會主席林鴻道與秘書長沈依婷，月底將赴越南峴港參加亞奧會會員大會，奧會國際組表示，目前尚未得知大會議程，無法預測屆時是否將選出二○二六年亞運主辦城市。

台中市尚未與奧會聯繫詢問申辦亞運相關事宜，以過去經驗為例，賽事舉辦前七年投票決定主辦城市，二○二六年距今仍有十年時間，亞奧會若於會員大會選出亞運主辦城市，將較過去大幅提前。