放給瑋恩繼續打 犀牛拚滿12局登頂

義大林瑋恩12局上擊出致勝安打。（記者方賓照攝）

回報葉總信任 瑋恩MVP

王柏融（右）在10局下敲出內野安打平聯盟單季最多安紀錄。 （記者方賓照攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕兩度領先3分都被追平，第12局再次出現贏球機會，義大犀牛總教練葉君璋決定不換代打，獲得林瑋恩安打加勝利打點的報答，配合張建銘補上2分彈，義大終於在第3次取得3分領先時，以11：8擺平Lamigo桃猿，6天內二度攻頂。

義大張建銘12局上擊出2分全壘打。（記者方賓照攝）

義大全場壓著對手打，各在1局上、8局上兩度取得3：0、7：4的3分領先，卻硬是被猿隊靠逐局蠶食追平，11局上再次超前，又被朱育賢陽春彈一棒扳平，「兩次贏3分都打不下，又打超過5小時，真的沒感覺了，趕快結束就好。」葉總說。

12局上陳凱倫率先打擊，獲保送後被犧牲觸擊送上二壘，輪到8局下接替守三壘、賽前打擊率2成45、本季還沒開轟的林瑋恩，葉君璋沒換打擊率2成67、本季有4轟的陽冠威代打，林瑋恩擊出高彈跳球形成二壘安打，陳凱倫以精彩滑壘為義大第3度拿回領先。

葉君璋指出，板凳上是還有陽冠威，長打、打點能力都比林瑋恩好，但林瑋恩近況很好，當下決定不換，「換不換代打，有時只是一種感覺，瑋恩也把握機會表現，這場好像在打總冠軍賽，很刺激的好比賽，很高興最後還是我們贏了！」他說。

林瑋恩表示，上去前設定抓直球攻擊，能彈跳到外野、送回球隊超前分、讓他拿到單場MVP，都只是運氣好，「當下壓力不大，就算沒安打，後面還有胡金龍，（陳）凱倫的跑壘也很重要，最要感謝教練團，還有陽冠威可以換，卻放給我繼續打。」他說。

大王單季176安 平紀錄

這場是本季第13場延長賽，義大參與5場全勝；比賽時間5小時08分是本季第3長；王柏融單場3安，本季累計176安，追平中職個人單季最多安打紀錄（威納斯，2009年）。