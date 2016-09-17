「非典」林益全想贏 點他個措手不及

林益全（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕義大犀牛第4棒林益全前天對中信兄弟第8局，竟然冷不防用觸擊短打推進一壘隊友林哲瑄，連總教練葉君璋都被嚇一跳，他表示，其實只是想幫球隊贏球而已。

林益全指出，前天兩隊得分你來我往，第8局義大只領先1分，萬一最後又被逆轉，他會覺得非常可惜，當下因為是無人出局，他只想把跑者往前推進，賭後面2棒敲1支安打，再添1分拉開比數，所以第1球就觸擊，連葉君璋都問他「你真的點喔？」

林益全表示，打職棒已經8年，一直沒拿過總冠軍，今年看起來很有機會，不論用任何手段都要幫球隊贏球，「上半季我當隊長的時候，想的就是怎麼幫球隊贏球，雖然下半季不當隊長了，想法還是沒變。」他說。

這僅是林益全在中職第3次犧牲觸擊，他認為，雙方在場上就是諜對諜，對方知道他平常沒在點，突然短打可能會慌，他的成功機會就更高，打擊前也已經想好，若第1球是壞球或自己沒點好，就不會繼續短打，恢復正常攻擊。

「一旦對方已經有防備，就失去原本突襲的用意，我雖然是中心打者，不是每次都只能靠打擊建功，譬如打總冠軍賽，球隊需要做短打、打帶跑，我也要配合戰術執行，球隊能贏球最重要。」他說。

根據胡金龍透露，春訓時全隊短打最好的是高國輝，但高國輝笑說「球季我應該不會點啦，如果打到總冠軍賽，能搶一場是一場，就沒在分第幾棒的，只要狀況有需要，該短打就要短打。」