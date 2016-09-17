國輝的最敬禮 鋒哥面前刷他紀錄

高國輝（右）昨第一局就敲出全壘打，距離挑戰百轟僅差一支。 （記者方賓照攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕義大犀牛高國輝昨天1局上就轟出陽春彈，刷新陳金鋒的最快百轟中職紀錄只剩最後一轟，今、明兩天有機會在桃園締造新猷，他表示，陳金鋒是影響他的重要人物之一，希望藉此向陳金鋒致敬。

陳金鋒（右）深深影響高國輝（左）的棒球人生。（資料照，記者黃志源攝）

再一轟 改寫最速百轟

中職個人最快百轟紀錄是由陳金鋒於2011年締造，以出賽453場刷新前三商虎洋砲鷹俠的478場，高國輝連同昨役，累計僅出賽363場就轟99發，再轟一發就改寫紀錄，「希望能在鋒哥還在場上的時候達成這項紀錄，這是我對他的尊敬，希望藉此向他致敬。」他說。

高國輝指出，陳金鋒不但是他從小打棒球以來的學習對象，也是在棒球這條路影響他的重要人物之一，對陳金鋒最早的印象是1999年亞錦賽，「那時我才國中吧，看到他揮棒很快、很有力量，跟其他人的打擊很不一樣，有一陣子嘗試學習他的揮棒動作。」

高國輝也追隨陳金鋒的腳步，赴美挑戰大聯盟，但他去美國發展的第1年，是陳金鋒在美職的最後1年，兩人沒機會在小聯盟碰到，在國家隊只在2008年奧運、今年台日職棒交流賽曾經同隊，互動的機會也不多。

「不知道為什麼，今年他的話好像變多了，都會傳授我一些經驗，還有球場上比賽的觀念。不只是對球迷，對我們球員來說，他的地位也是相當重要的。」他說。