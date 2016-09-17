郭總談鋒仔 他在就有安定感

郭泰源（資料照）

〔記者郭羿婕／新北報導〕即使早已褪去國手戰袍，陳金鋒仍是台灣隊精神領袖，去年世界12強賽因為總教練郭泰源一句話，陳金鋒二話不說現身球員休息室，給眾人莫大鼓舞。

陳金鋒去年穿西裝為12強台古大戰開出好球，其實私下也探班多場比賽，儘管他說只是來和選手們聊天，但許多球員視他如心靈導師，包括林益全、張志豪、王柏融等人都帶著他的鼓勵上陣。

打完2008年北京奧運，陳金鋒卸下國手身分，即使如此，郭泰源去年帶領12強台灣隊，還是徵詢他的意願，雖最後未參與，郭總仍告訴他：「有空就來球隊聊聊天。」因郭總知道陳金鋒對大家幫助有多大。

郭總推崇陳金鋒給球隊的凝聚力，話不必多，就有激勵作用，「他屬於帶頭型的球員，也是努力型的，很認真，總是練得比別人多，其他人看了也會跟進。」

12強台灣隊行政人員也難忘陳金鋒的貼心之舉，不只來打氣，還熱滴雞精給大家喝，「只要他在，無形中就是有令人安心的感覺。」

2007年亞錦賽強碰日本，陳金鋒棒打達比修有的2分砲令人難忘，當年也是郭泰源首度執掌國家隊兵符，帶著陳金鋒等人征戰世界盃、亞錦賽；郭總明年有望出任經典賽教頭，也想徵召陳金鋒擔任教練。