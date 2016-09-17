台灣「鋒」雲人物 國慶大典領唱國歌

陳金鋒（資料照，記者郭羿婕攝）

〔記者蘇芳禾、徐正揚／綜合報導〕職棒Lamigo桃猿隊球員、「台灣巨砲」陳金鋒明天即將舉辦球員引退儀式，兼任國慶籌委會秘書長的內政部次長花敬群昨證實，陳金鋒獲邀擔任今年國慶的國歌領唱人，陳金鋒是台灣的驕傲，也符合今年「與人民站在一起」、團結的主題概念。據透露，這次為國爭光的奧運選手也會列隊進場，接受民眾致意。

今年國慶大典主題是「台灣有你真好」，以「救難英雄」、「體育選手」和「綠能」等三大元素呈現在表演與布置上，其中最受矚目的亮點為國歌領唱人陳金鋒。

3月獲邀 鋒仔欣然點頭

Lamigo球團行銷部劉潔穎表示，籌委會早在3月就聯繫球團，詢問陳金鋒的意願，他認為「國慶日是國家的生日，很高興也很榮幸」，欣然接受邀請；球團覺得這是榮耀，加上當天是週一，安排補賽的機率不高，願意全力配合。

不穿球衣 西裝出席盛宴

籌委會原本希望陳金鋒穿球衣，但他自2008年奧運後沒再打過國家隊，覺得不太合適，認為球團「應該穿比球衣更正式的服裝」的建議很好，當天會穿西裝出席。

今年國慶活動主題為「台灣有你真好」，花敬群表示，活動將一改過去雄壯威武的氣氛，訴求溫馨；為撙節開支，不施放煙火。

花敬群指出，過去國慶大會以6個直轄市參與為主，今年將廣邀全台22縣市參與，總統府前觀禮位置由8千個增為1萬個。此外，將邀請各政黨代表與前總統馬英九參與。