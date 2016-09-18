「豪」友菲爾斯 開啟靈魂之窗

林書豪的好友菲爾斯（中）為傷所苦，現轉換跑道，獲聘為馬刺球探。（資料照，歐新社）

當馬刺球探 改以慧眼尋好手

〔記者卓佳萍／綜合報導〕林書豪尼克時期「沙發好友」菲爾斯，下一季將卸下球員身分，他因手肘等傷勢，沉寂將近3個球季，最近找到新的方向，獲聘為馬刺隊球探，以不同方式繼續在NBA打滾。

菲爾斯畢業於史丹佛大學，他曾入選明星賽未來之星挑戰賽與NBA新秀第一隊，他的菜鳥經驗看似光明，但接踵而來的傷勢，讓菲爾斯的籃球生涯幾乎跌到谷底，2012年轉隊到暴龍的他，手肘動手術，影響出手，一度想用左手投籃，去年平均上場時間不到9分鐘，平均得分掉到1.8分。菲爾斯去年進行髖關節盂唇撕裂修復手術，休養5個月，身為自由球員的他，沒有簽到任何合約，最後選擇退休。

林書豪今年返台分享大會中，特地拿菲爾斯當例子，菲爾斯一路上相信上帝，沒有因為受傷而退縮，上帝關起他的球員之路，引導他打開另一扇窗。

過去林書豪與菲爾斯在尼克並肩作戰，如今林書豪重返大蘋果，人事全非，他轉往籃網隊效力，距離季前訓練營不到兩週，林書豪上緊發條，加強訓練，但他也不忘犒賞自己，大吃中國城港式茶點果腹。

林書豪上緊發條，全心為新球季備戰。（取自林書豪臉書）