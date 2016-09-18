杜蘭特琵琶別抱 為巨人開球

杜蘭特為舊金山巨人開球。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕為了加盟勇士，一圓冠軍夢，杜蘭特在奧克拉荷馬市已成全民公敵，背負臭名的他，唯一能做的就是趕緊拉攏勇士球迷，昨被安排現身MLB舊金山巨人隊主場，站上投手丘投出漂亮一球，向球迷獻殷勤，也獲得熱烈歡迎。

巨人昨在AT&T球場迎戰紅雀，持續守護季後賽外卡資格，賽前球團迎來灣區新一代球星杜蘭特，他也身穿巨人球團為他精心準備的35號球衣。

為了不在球迷面前漏氣，杜蘭特賽前還到室內牛棚區練投，巨人球團貼心安排傳奇球星梅斯親自指導正確的棒球握法，助杜蘭特順利投出漂亮一球，有了大師指導後，果然整個開球開得相當漂亮，替巨人軍帶來好運，最終以8：2擊敗紅雀。

勇士主場甲骨文球場坐落於舊金山對岸的灣區奧克蘭市，是NBA歷史最悠久的場館。勇士球團去年決定新場館地點後，預計最快2019年重回舊金山懷抱。

杜蘭特尚未與金州勇士正式見面，很聰明的先來到巨人主場開球，想與所有在地球迷打好關係，洗刷今夏拋棄雷霆球迷的叛徒形象。