魏德不「火」了 仍買廣告謝謝邁阿密

為了表達13年來的感謝，「閃電俠」魏德買下邁阿密高速公路旁的巨型廣告T-Bar，上頭寫著「謝謝邁阿密」。（取自網路）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「閃電俠」魏德一直都是熱火當家球星，無奈今夏與球團續約觸礁，一怒之下決定回家鄉芝加哥加盟公牛，近來買下矗立在邁阿密高速公路旁的巨型廣告T-Bar，感謝過去球迷對他的支持。

「閃電俠」魏德新球季將回家鄉芝加哥，為公牛隊效力。（資料照，美聯社）

魏德共為熱火效力13個球季，留下每場平均23.7分、5.8助攻與4.8籃板的優異成績，並替邁阿密贏得3座冠軍盃，立下許多汗馬功勞，竟從未當過球隊「薪」一哥。

34歲的魏德今夏仍想留在熱火，球團先以1年1000萬美元（約3.2億台幣）價碼留人，就算最後加碼至2年4000萬美元（約12.9億台幣），也徹底傷了魏德的心，讓他決定以2年4750萬美元（約15.3億台幣）加盟公牛。

熱火無法留下精神領袖，總管萊利被球迷罵到臭頭，魏德還出面表示，是自己太自私，加盟公牛是想完成兒時夢想，不願球團背負留人不力的罪名。為了表達13年來的感謝，魏德的這幅巨型廣告，放上自己燦爛微笑的照片，上頭清楚寫著「THANK YOU MIAMI」，證明他很感謝邁阿密球迷長久以來對他的支持與愛護。