雪梨國際羽球賽》連贏南韓雙打 我掃回3冠

呂家弘（左）傷後復出，拿下男單冠軍。（呂家弘提供）

〔記者卓佳萍／台北—澳洲雪梨連線報導〕台灣羽球代表隊傳回捷報，他們在澳洲雪梨國際羽球錦標賽橫掃了三座冠軍，男單呂家弘、混雙李佳馨／楊明哲，與男雙李氏雙胞胎李芳至／李芳任攜手替台灣爭光。

李佳馨（右）與楊明哲擊敗南韓，奪得混雙冠軍。（取自李佳馨臉書）

傷癒復出的李佳馨與搭檔楊明哲以21：13、22：20擊敗南韓組合封王，完成台灣球迷想贏韓國的心願，李佳馨順利收下半年來首座國際賽冠軍，宣告強勢回歸。

男單冠軍賽則上演「台灣內戰」，呂家弘以21：15、21：16擊敗同胞陳俊維。

世青冠軍呂家弘去年底因手骨骨折，休養近半年，他表示，重返球場要調整心態、手感，都有一段過渡期，「我很幸運從小比賽出發就有好結果，謝謝我的球團、教練與贊助商一路支持。」

男雙李氏雙胞胎李芳至／李芳任鏖戰3局，以10：21、21：17、21：13逆轉南韓對手，捧回國際賽首冠。