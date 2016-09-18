世界大學羽球錦標賽》王子維、許雅晴 快意挺4強
2016/09/18 06:00
王子維首度參與世界大學羽球錦標賽，瞄準雙金。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界大學羽球錦標賽於俄羅斯舉行，台灣隊在混合團體賽摘金，個人賽也陸續傳回好消息，台灣共有6組人馬晉8強，男、女單好手王子維與許雅晴，名列大會第一種子，兩人昨天攜手挺進4強。
王子維首度參加世大錦，目標瞄準雙金，他昨天在八強以21：13、21：7輕取德國舒克斯勒，4強將再度面對中國郭凱，兩人曾在混團冠軍賽交手，當時王子維帶走勝利。
甫在全國排名賽封王的林祐賢，也順利挺進男單4強，他將與第二種子馬來西亞祖法利交手；女單許雅晴輕鬆挺進4強，將與日本選手彩甫英實（音譯）爭奪冠軍賽門票。
雙打部分，混雙第一種子張課琦／張莘恬8強爆冷出局，男雙李洋／李哲輝將與泰國組合爭奪冠軍賽入場券，李洋另與許雅晴搭配混雙，也挺進4強，兩人有機會挑戰三金。
相關新聞
推薦新聞
-
雪梨國際羽球賽》連贏南韓雙打 我掃回3冠2016/09/18 06:00
-
台維斯盃世界組》報奧運之仇 波特羅5小時解決穆雷2016/09/18 06:00
-
氣消啦！梅西披阿根廷戰袍2016/09/18 06:00
-
Evian錦標賽／雙韓激鬥爭鋒 龔怡萍暫列172016/09/18 06:00
-
帕運13台將 劉雅婷今壓軸2016/09/18 06:00