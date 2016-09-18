海碩盃男子網球賽》世界高手激戰 盧一哥再爭霸

台灣選手謝政鵬底線抽球回擊對手日本仁木拓人，最後仍不敵，在首輪止步。 （記者黃志源攝）

會內賽明開打 彥勳呼叫觀眾

海碩國際男子網球挑戰賽在高雄開打，網球一哥盧彥勳（左2）為賽事啟動。（中央社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕總獎金12.5萬美元（約396萬台幣）的高雄海碩國際職業男子網球賽，昨天於高雄陽明網球中心展開會外賽，台灣「網壇一哥」盧彥勳現身賽事記者會，他表示，長年在國外比賽，很開心返台參加海碩盃，希望球迷多進場支持台灣選手。

籤表昨天出爐，第二種子的盧彥勳首輪將面對中國張擇，持外卡參賽的王宇佐則遭遇第一種子澳洲米爾曼，台灣共有6位選手從單打會內賽出發，包含楊宗樺、陳迪、莊吉生與吳東霖等，會內賽預計19日開打。

世界單打排名第71名的盧彥勳，2014年在海碩盃締造二連霸，但去年因傷缺陣，今年要挑戰第三冠，他已一年半沒有在台灣出賽，上次在台亮相是去年三太子男網賽，他表示，希望球迷能多進場欣賞國際等級賽事。

海碩盃單打參賽名單有6位世界百名內好手與會，首屆賽會冠軍添田豪與去年封王的南韓鄭泫也在其中，可望帶來精彩激戰。

許育修晉級 爭會內賽門票

會外賽昨天共有7位台將輪番上陣，僅持外卡參賽的青年好手許育修晉級次輪，他以6：4、6：3扳倒同胞尤承宇，謝淑薇胞弟謝政鵬則以4：6、2：6，不敵日本仁木拓人，首輪止步，彭賢尹、駱建勛、王郁昌也都在首輪落馬。

許育修今天早上10點將與日本吉備雄也交手，贏家將獲得會內賽門票。